تواصل استعدادات المنتخب الوطني للكرة الحديدية بغدامس

يتواصل بالصالة الدولية بنادي غدامس للكرة الحديدية، المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم بفرنسا.

وشهدت التدريبات مشاركة 15 لاعبا تحت 18 عاما قسموا على مجموعتين في تخصص الطويل، ويستمر معسكر المنتخب الوطني حتى 15 من الشهر الجاري على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك من المنافسة في بطولة العالم وتحقيق نتيجة طيبة كالتي حققتها لعبة الكرة الحديدية في دورتي الألعاب المتوسطية والإسلامية.

