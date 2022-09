تواصل أعمال تعشيب وصيانة ملعب نادي التحدي بمرزق

تتواصل أعمال تعشيب وصيانة الملعب الرياضي لكرة القدم بنادي التحدي بمنطقة حج حجيل ببلدية مرزق.

حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 75% بعشب صناعي من الدرجة الأولى ووفق معايير ومواصفات الفيفا، كما تمت صيانة مواسير صرف المياه مع تزويد الملعب بمنظومة مياه لرش الملعب مع منظومة إضاءة متكاملة للملعب، وجار العمل لتجهيز الملعب بمقاعد للبدلاء وطاقم التحكيم، كما يوجد عدد 3 حجرات لتغيير الملابس مع مرافقها الأخرى.

