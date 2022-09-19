تقرير .. الاتحاد يودع دوري أبطال أفريقيا أمام فلامبو البوروندي

بنغازي 19 سبتمبر 2022 (وال) _ خيب فريق الاتحاد لكرة القدم آمال جماهيره، وفشل في العبور إلى الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، رغم تفوقه على نظيرة فلامبو البوروندي بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الـ 64 من ذات البطولة، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – و توسطها الحكم الجزائري ( قموح يوسف ) سيطر فيها التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على الحصة الأولى، حيث كان ممثل ليبيا هو المبادر بالتسجيل مبكراً، عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه ( معاد عيسي ) بنجاح.

بعد هدف السبق، واصل الاتحاد تقدمه بحذر شديد محاولاً الحفاظ على هدفه، لكن فلامبو كان له رأي أخر حيث تقدمه نحو مرمى الحارس ( معاد اللافي )، متحصلاً على هدف التعادل في الدقيقة الـ 20 ،إثر تصويبة من داخل مناطق الجزاء أطلقها اللاعب (جيلبيرت تيوهيمبازي). ما أثار غضب جماهير الاتحاد القادمة من العاصمة طرابلس.

تزايدت الأمور صعوبة على ممثل ليبيا، خاصة أن الضيف شكل العديد من الألعاب ، فضلاً على أن الفريقين لم يشكلاً خطراً على مرمى الأخر ، رغم الهجمات المتبادلة بينهما، فسيطرت الرتابة على أحداث الشوط الأول الذي انتهى بهدف لمثلهما.

في الشوط الثاني عاد الاتحاد من الاستراحة أقوى وبدأ مهاجماً محاولاً اختراقات دفاعات فلامبو البوروندي ، خاصة عن طريق لاعبه ( عبد العاطي العباسي )، و المهاجم التونسي (عماد اللاواتي ).

هذا وشهدت الدقيقة الـ 53 ركلة جزاء جديد، بعد أن لمسة الكرة يد المدافع ( باترك كويزا )، لكن الحارس ( ديو دوني ) تدخل و أبعد الركلة التي نفذها المهاجم ( معاد عيسي ) إلى ركنية، وذلك في الدقيقة الـ 55، في حين مرت الكرة الحرة المباشرة للاعب ( أيمي فاكيزا ) فوق الخشبات الثلاثة.

تغير إيقاع اللعب، ليصيح أسرع ويتخلى الفريقان عن حذرهما وخوفهما، وبات هم كل فريق هو زيادة شباك الأخر، وعند الدقيقة الـ 68 أحتسب حكم اللقاء الجزائري ( قموح يوسف ) ركلة جزاء ثالثة للاتحاد، تقدم لها البديل ( يحي الزليطني ) مودعها شباك الحارس ( ديو دوني ).

أعتقد البعض أن الهدف الثاني للاتحاد سوف يضع الضيوف في موقف ضغط، وسوف يتراخوا هجومياً ، بل ظل متماسكاً، معتمداً على غلق المساحات الخلفية ، إضافة إلى السرعة في الهجمات العكسية، مما أدت تلك الهجمات المرتدة العكسية لتكون كفيلة لـ فلامبو البوروندي لكي يضرب موعداً لملاقاة الزمالك المصري في الدور الـ 32من دوري أبطال أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب انتهى لمصلحة فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد، كان من إمضاء اللاعب جيلبيرت تيوهيمبازي، وذلك على أرضية ملعب شمازي. (وال _ بنغازي)

سيف امبيه

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