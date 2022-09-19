دراسة صادمة.. نصف الأوروبيين لا يمارسون أي رياضة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت دراسة جديدة أجريت على نطاق الاتحاد الأوروبي أن واحدا من بين كل مواطنين اثنين في دول الاتحاد الأوروبي لم يمارس التمارين الرياضية أو أي لعبة رياضية.

وأظهر استطلاع “يوروبارومتر” أن النسبة بلغت 45% مقارنة بـ39% خلال عام 2009، ولكنها انخفضت بواقع نقطة مئوية منذ عام 2017.

وبالإضافة لذلك، نحو واحد من بين كل خمسة، أو 17% قالوا إنهم يقومون بممارسة التمارين أقل من ثلاث مرات شهرياً.

ويمارس 32% من مواطني الاتحاد الأوروبي التمارين الرياضية مرة واحدة أسبوعياً،

و6% يمارسون الرياضة ما لا يقل عن خمس مرات أسبوعياً.

* الأوروبيون الأكثر والأقل

وكانت الدول التي سجلت أعلى نسبة مواطنين من المرجح أن يمارسوا الرياضة فنلندا (71%)، و لوكسمبورج (63%) وهولندا (60%)،

في حين كانت الدول التي سجلت أعلى نسبة مواطنين من المرجح أن لا يمارسوا النشاط البدني قط البرتغال (73%) واليونان (68%) وبولندا (65%).

وأشار الاستطلاع إلى أن النشطين بدنياً عادة ما يكونوا من الذكور والمتعلمين والعاملين والذين يحظون بالاستقرار المالي.

وتبلغ نسبة النساء اللاتي لم يمارسن الرياضة إطلاقاً 49% مقابل 40% بين الذكور.

وأظهر الاستطلاع أن 22% من العاطلين عن العمل يمارسون النشاط البدني ما لا يقل عن مرة أسبوعياً،

في حين 45% من المديرين التنفيذيين يمارسون الرياضة أسبوعياً.

وخلص الاستطلاع إلى أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دفع فواتيرهم (20%)،

من غير المرجح أن يمارسوا النشاط البدني أسبوعياً مقارنة بالذين لا يواجهون هذه الصعوبات (36%).

وأرجع 41% عدم ممارسة النشاط البدني إلى عدم توافر الوقت، في حين قال 25% إن السبب عدم وجود دافع أو اهتمام.

وخلال جائحة كورونا، 34% ممن شملهم الدراسة مارسوا النشاط البدني بصورة أقل دورية،

و18% توقفوا عن ممارسة الرياضة، في حين استمر 34% في ممارسة نفس المستوى من النشاط الرياضي و9% زادوا من نشاطهم.