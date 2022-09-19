(يويفا) يقترح إقامة مباريات مهمة في دوري الأبطال خارج أوروبا

زيورخ 19 سبتمبر 2022 (وال)- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن نيته في إقامة مواجهات مهمة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والصين.

وستلتقي اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في “هفار” بكرواتيا هذا الأسبوع قبل انعقاد المؤتمر العام لرابطة النادي الأوروبي ( ECA ) بمدينة إسطنبول التركية.

وتعقد هذه الاجتماعات لبحث طرق تطوير المسابقة الأوروبية، لرفع العوائد وتعويض الخسائر التي منيت بها الأندية جراء جائحة كورونا.

ويدعم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعضو رابطة النادي الأوروبي وعضو لجنة يويفا التنفيذية الخطة لتوسيع القاعدة الشعبية للبطولة، فين حين لا يعجب هذا المقترح المشجعون الأوروبيون لأن السفر لتشجيع فريقهم في أمريكا أو الشرق الأوسط أو الصين مكلف من الناحية المادية والوقت، ويعتقدون أن يويفا يريد بهذه الخطة منح قوة أكبر لكبار الأندية الأوروبية عقب انهيار مشروع السوبر الأوروبي.

على الطاولة أيضًا مقترح بإقامة “بطولة افتتاحية” للموسم تتنافس فيها الأندية الأربعة الفائزة بلقب أوروبا ولقب يوروبا ليج ولقب المؤتمر الأوروبي ولقب السوبر الأوروبي الموسم الماضي وتقام خارج أوروبا أيضًا.

مع قرب تحول مسابقة دوري أبطال أوروبا من منافسة 32 فريقًا إلى 36 بدءا من عام 2024، نشرت رابطة النادي الأوروبي تقريرًا يكشف عن تحمس ثلث الشعب الصيني و28 % من الشعب الأمريكي لتشجيع البطولة المتوسعة.

وقال التقرير (هذا يظهر حجم الفرص للأندية الأوروبية والمسابقات بالتأثير في قاعدة المشجعين عالميًا، إقامة مباريات أوروبية في هذه المناطق، سيُعزز من اهتمام المشجعين بالبطولات الأوروبية”. (وال)

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