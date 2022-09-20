تواصل ملتقى الحكام الدوليين والنخبة ببنغازي

بنغازي 20 سبتمبر 2022 (وال) _ تتواصل في مدينة بنغازي هذه الأيام فعاليات ملتقى الحكام الدوليين والمساعدين وحكام النخبة عاى مستوى ليبيا’ وذلك تحت إشراف وتنظيم لجنة التحكيم العامة التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم’ بمشاركة (40) حكما من مختلف مدن ليبيا.

هذا ويلقي محاضرات الملتقي الذي يقام بقاعة فندق تيبستي المتمثلة في النظرية المحاضر الدولي المصري عصام عبد الفتاح’ لاسيما أن الملتقى تركز على محاضرات عديدة منها محاضرة عن حالة التسلل’ واختبارات في قانون كرة القدم’ والأخطاء وسوء السلوك’ بينما سيعطي المعد البدني محمد العريبي المحاضرة العملية الخاص بالجانب البدني. (وال _ بنغازي) س أ

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