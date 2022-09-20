انطلاق ملتقى الحكام الدوليين وحكام النخبة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

انطلق، اليوم الثلاثاء في بنغازي، ملتقى الحكام الدوليين وحكام النخبة، والذي سيستمر لمدة أربعة، تحت إشراف لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويهدف الملتقى للرفع من مستوى التحكيم وتطويره. وحضر افتتاح الملتقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، ورئيس لجنة التحكيم الحكم الدولي السابق، نصر الدين قرين في حضور خبير التحكيم لدى الفيفا المحاضر الدولي المصري عصام عبدالفتاح. كما حضر الملتقى حكاما من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وسيتواصل الملتقى حتى يوم الخميس، حيث سيشهد محاضرات نظرية وعملية. وكانت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد حددت موعد الملتقى الذي يضم الحكام الدوليين والدرجة الأولى والواعدين في مدينة بنغازي، خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر سبتمبر الجاري.