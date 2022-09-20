للمرة الأولى استخدام البطاقة الإلكترونية في الملاعب الليبية                                                   

بنغازي 20 سبتمبر 2022 (وال) -أطلقت شركة المداد للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية، برنامج نظام التذاكر الإلكترونية للدخول إلى الملاعب الرياضية، وذلك للتطوير في الجانب التقني والإلكتروني في جميع كافة قطاعات الدولة العامة والخاصة، والدعم في مجال الرياضة والتي تعتبر جزأ من المجتمع للترفيه والابتعاد عن السلبيات.

وجاءت هذه المبادرة بالاتفاق مع شركة رؤيا للخدمات الإعلانية، بعد الانتهاء من تصميم وتركيب منظومة تذاكر الدخول الإلكترونية لمباريات المنتخب الوطني للبطولة الودية، والتي ستقام من ضمن أيام الفيفا خلال اليومين القادمين، وبمشاركة منتخبي اوغندا وتنزانيا.

وصرح مدير الإدارة التجارية لشركة المداد للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية حسام جهران، قائلا “بداية هذا العمل جاء عن طريق شركة رؤيا للخدمات الإعلانية المعروفة، ولها باع طويل في الخدمات الإعلانية والتجهيزات الرياضية، ولها دور كبير مع الاتحاد العام الليبي لكرة القدم في جل المناسبات، سواء في التتويجات، والقرعة للدوري.

وتابع جهران هذه الأيام سيكون هناك محفل رياضي من ضمن أيام الفيفا، وذلك بإقامة بطولة ودية للمنتخب الليبي على ملعب شهداء بنينا، وسيكون لشركة رؤيا الدور في التنسيق، حيث تم الاتصال بنا لتقديم فكرة جديدة، ومميزة ولأول مرة في ليبيا، ورسمية، وجاءت الفكرة بإصدار التذاكر الإلكترونية ليكون أول نظام إلكتروني يقام على مستوى الدولة الليبية، بأيادي وكوادر ومهندسين ليبيين من مدينة بنغازي، ويتم تطبيقه واستخدامه داخل ملعب شهداء بنينا المعتمد دوليا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف جهران نحن الأن في عام 2022 ونشاهد دول العالم في كيفية دخول المشجعين إلى الملاعب بانتظام، وهذا النظام سيكون له مردود مالي للملعب وللاتحاد العام الليبي لكرة القدم والأندية والمنتخب، أما البطاقة تستخدم لمرة واحدة لشخص واحد فقط، في الدخول للملاعب ولها رقم سري محدد لكي لا يتم التلاعب بها، وسنتمكن من خلالها أيضا من معرفة العدد الكلي داخل الملعب.

واختتم جهران بأن ستباع هذه التذاكر في ثلاثة أماكن، وهي كافي نادي السد بالكيش، وملاعب الفويهات، ونادي بن علي بشارع المطاعم، ومطعم بوابة دمشق في طريق المطار، بسعر (5) دينار للتذكرة الواحدة”.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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