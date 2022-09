يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم نظيره الأوغندي في افتتاح الدورة الدولية ببنغازي.

وكان منتخبنا الوطني قد أنهى اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا للمباراة الافتتاحية أمام المنتخب الأوغندي، التي ستقام عند السابعة مساء بملعب شهداء بنينا الدولي.

يذكر أن منتخبنا سيخوض لقاءه الثاني أمام نظيره التنزاني يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر الحالي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

