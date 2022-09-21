“الشحومي” رسميا رئيسا للجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرةالقدم

طرابلس 21 سبتمبر 2022 (وال) _ أعلن الاتحاد العام لكرة القدم عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” تكليف (عبدالله علي الشحومي) رئيساً للجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، وذلك بعد أن قدم الرئيس السابق (عادل الأوجلي) استقالته من المنصب.

وجاء هذا التكليف في قرار أصدره الاتحاد العام الليبي لكرة القدم رقم (67)، وفي مادته الأولى تكليف الشحومي رسمياً لهذا المنصب و( فيصل بشير بادي) نائباً له، وعضوية (عبد ربه يونس عبد النبي، حمد محمد اصميده، إسماعيل عيسى عبدالسلام، حسين الحبيب المرابط، محمد فرج نوح، أحمد مفتاح أبو شعاله وعطيه مصباح محمد).

كما نصت المادة في القرار بمباشرة اللجنة مهامها وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد الليبي لكرة القدم، مشددة في المادة الثالثة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإخطار الجهات الاختصاص به وتنفيذه من جهات ذات العلاقة. (وال _ طرابلس) م ب

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