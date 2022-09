منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لمواجهة راوندا

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي تحضيراته استعدادا لمواجهته المنتظرة أمام المنتخب الرواندي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأجرى منتخبنا خلال معسكره التدريبي مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الأولمبي السوداني، فاز في الأولى بهدف نظيف وفي الثانية بهدفين لصفر، وسيستمر المعسكر بقيادة المدرب الوطني المهدي أبوشاح ومساعده صبري قشوط حتى موعد المباراة يوم الجمعة المقبل بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

