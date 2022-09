إدارة نادي الأهلي بنغازي تتعاقد مع عبدالرحمن العمامي

تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي رسميا مع اللاعب المخضرم عبدالرحمن العمامي، لموسم واحد قادما من نادي الصقور بطبرق.

ويتمتع العمامي بخبرة كبيرة وسبق أن لعب بمنتخبنا الوطني في العديد من المناسبات أهمها بطولة الشان التي فاز بلقبها الفرسان في 2014، إلى جانب تجارب بارزة ومهمة مع الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

يذكر أن الأهلي بنغازي سيواجه الصداقة في افتتاح مبارياته في الموسم المقبل.

