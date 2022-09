احتفل النادي الأهلي طرابلس أمس بذكرى تأسيسه الـ72 حيث تأسس النادي في 19 سبتمبر 1950.

ونشر النادي في حسابه الرسمي بفيسبوك تاريخ التأسيس الذي كان بإصرار مجموعة من الشباب لإيجاد مكان يجمع طموحاتهم ويوحد أفكارهم بتأسيس ناد رياضي المظهر، وطني المضمون، ولما كان استقلال ليبيا هو ما يشغل عقول المؤسسين، اتفقوا على أن الشعار لا بد أن يعبر عن ليبيا فكانت خريطة الوطن أساسه.

