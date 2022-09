يواصل فريق أبوسليم الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في المعسكر الذي يقيمه حاليا بمدينة سوسة التونسية.

ويشرف المدرب التونسي شكري الخطوي والجهاز الفني على برنامج المعسكر الذي شهد انضمام اللاعبين الجدد إضافة إلى التحاق الدوليين حارس المرمى محمد عياد والمدافع زياد الإزميرلي.

يذكر أن أبوسليم سيواجه الاتحاد المصراتي في افتتاح مبارياته في الموسم المقبل.

