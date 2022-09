يواصل فريق السويحلي الأول لكرة القدم استعداداته على قدم وساق في معسكر تدريبي في تونس.

ويقود المدرب الوطني علي المرجيني، استعدادات الفريق الذي سيخوض عددا من المباريات الودية في الأيام القادمة استعدادا لدوري الممتاز الجديد، وكان الفريق قد خاض لقاء وديا مع فريق الملعب التونسي انتهى بالتعادل السلبي.

يشار إلى أن السويحلي سيلتقي في الأسبوع الأول فريق الخمس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي يكثف من استعداداته في معسكره بتونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار