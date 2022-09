استأنف فريق الاتحاد اليوم تدريباته من جديد وذلك استعدادا للدوري الممتاز لكرة القدم.

الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بالرغم من فوزه على ضيفه فريق فلامبو البوروندى سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه وخاصة بعد الإخفاق الإفريقي بعدم التأهل إلى الدور القادم.

يذكر أن الاتحاد سيلتقي في الأسبوع الأول فريق الأولمبي في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

