تعاقدت إدارة نادي الهلال مع التونسي طلال مغربي وعبد الرحمن تراوري وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

كما جدد النادي عقد المالي أداما بالو وذلك لتعزيز خظوظ الفريق تحت قيادة المدرب التونسي أنيس الباز الذي سيسعى صحبة الطاقم الفني لتقديم مستوى مميز.

يذكر أن الهلال يواجه دارنس في مستهل الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد.

