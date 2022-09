يواصل فريق الاتحاد المصراتي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره المقام حاليًا في تونس.

وشهدت التدريبات تواجد كل اللاعبين بقيادة المدرب البلجيكي لوك إيمال الذي يأمل صحبة الجهاز الفني للفريق للوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى فني وبدني قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز الذي يفتتحه الاتحاد المصراتي بمواجهة فريق أبو سليم في الأسبوعِ الأوّل.

