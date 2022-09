اتحاد الكرة الطائرة يحدد آلية الدوري الجديد

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة رسميًا عن تنظيم الدوري الممتاز من مجموعتين وفق ترتيب الأندية في نهاية الموسم الماضي.

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة نهائيات الدوري الليبي في الموسم الجديد بمدينة بنغازي وتم توزيع فرق المجموعتين حيث جاء فريق .

السويحلي على رأس المجموعة الأولى التي ضمت فرق السويحلي

والأهلي بنغازي وأساريا والاتحاد والنصر والأفريقي فيما ترأس المجموعة الثانية الأهلي طرابلس وضمّت فرق الاتحاد المصراتي والهلال والجزيرة والبشائر والمروج.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

