رئيس اللجنة التأسيسية للبلياردو الجديد يحضر دورة تحكيم للعبة

نظمت اللجنة الفرعية للبلياردو والسنوكر بطرابلس دورة التحكيمة للعبة شارك فيها عدد من الحكام.

الدورة التحكيمية حضرها طارق العريفي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد اللبيبي للبلياردو والسنوكر والذي أكد على دعمه للعبة حتى تأسيس اتحاد للعبة حيث بقيت لجنة تأسيسية لأكثر من خمسة عشر عاما وستسعى اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة لتوفير الإمكانيات للنهوض باللعبة محليا وتحقيق نتائج مميزة على المستويين العربي والأفريقي.

