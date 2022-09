يشارك منتخبنا الوطني للكرة الحديدية للشباب في بطولة العالم للرافا لأقل من 18 عامًا، والتي تقام بالعاصمة الإيطالية بمشاركة 21 دولة.

ويمثل ليبيا الرّاميان عبد المهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني للمرة الأولى في البطولة العالمية ويأمل مشرفو اللعبة أن يحقق لاعبونا إحدى القلائد في البطولة وخاصة بعد النجاحات الكبيرة في دورتي الألعاب العربية والإسلامية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الحديدية يشارك في بطولة العالم للناشئين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار