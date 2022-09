افتتحت اللجنة التسييرية بنادي الخمس الرياضي مساء اليوم الجناح الفندقي الخاص باللاعبين ( سكن للاعبين) وقاطعا إداريا وخدميا بعد اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز.

وأقيمت احتفالية بالمناسبة حضرها عدد من مسؤولي المدينة و شخصيات رياضية و قدامى الرياضيين بالنادي إلى جانب عدد من مشجعي وعشاق نادي الخمس الرياضي، وقال رئيس اللجنة التسييرية بنادي الخمس إنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح ملعب النادي بحلته الجديدة بعد أعمال التطوير كما سيتم افتتاح صالة متكاملة لألعاب الفنون القتالية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post افتتاح مقر إداري وسكن للاعبين بنادي الخمس الرياضي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار