بوشاح يختار القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم

طرابلس 22 سبتمبر 2022 (وال) _ اختار مدرب المنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم (المهدي بوشاح) القائمة النهائية لتمثيل المنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم، والذي سيواجه المنتخب الرواندي الأولمبي، ضمن التصفيات المؤهلة للأولمبياد باريس.

هذا وضمت القائمة 25 لاعباً تكونت من:

نصر محمد نصر، والزبير صالح عطيه، وأيمن عبدالله، وسند بن علي، ومحمد عياد، وعلي ميمون، ومؤيد جدور، وفرج حسين إبراهيم، ومحمد خليل، وعلي يوسف إبراهيم، والطيب رافع مجيد، ومعاذ فتحي بوحليقه، وإبراهيم المصراتي، وأحمد سالم التائب، والمعتصم سالم ميلود، ومأب عادل الشكري، ونور الدين قليب، وإسلام عادل الغناي، ويونس الحجازي، وامحمد مصطفى عبيد، وفرج غيضان، وأنس الشبلي، وحسين طقطق، وفاضل سلامه، ومجمود الطيب الشلوي). (وال _ طرابلس) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال