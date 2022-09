قال المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مارتينيز إن المنتخب سيقدم الأفضل في المباراة المقبلة أمام تنزانيا.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن المنتخب حصل على العديد من الفرص السهلة السانحة للتسجيل، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة الفوز ولو بهدف.

وتابع مدرب المنتخب الوطني أن المباراة كانت فرصة للوقوف أكثر على جاهزية اللاعبين وقدراتهم، وأكد إتاحته الفرصة للعديد من اللاعبين المحليين والمحترفين.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post مارتينيز: المنتخب سيقدم أداء أفضل في المباراة المقبلة أمام تنزانيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار