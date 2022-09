الأهلي بنغازي يفوز على فريق التلال 3-0

فاز فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم على التلال في مباراة ودية بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت بالملعب الجانبي للمدينة الرياضية ببنغازي.

وافتتح فريق الأهلي بنغازي المباراة في الدقائق الأولى عبر اللاعب معتز المهدي، وأضاف زميله أحمد كوارع الهدف الثاني، ليختتم محمد التاورغي مسلسل أهداف الأهلي بثلاثية نظيفة.

و هذه هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق، حيث فاز وديا أيضا على فريق أهلي الخرطوم السوداني بهدفين دون رد.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

