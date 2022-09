تعادل فريق الاتحاد المصراتي مع نظيره الترجي الجرجسي التونسي بدون أهداف، وذلك خلال معسكره الإعدادي بجربة التونسية.

وأتاحت المباراة الودية أمام المدرب البلجيكي “لوك إيمال” للوقوف على مستوى الفريق حتى الوصول إلى أعلى المستويات الفنية وتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز الذي يفتتحه الاتحاد المصراتي بمواجهة فريق أبوسليم في الأسبوع الأول.

