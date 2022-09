خسر فريق الأولمبي وديا بهدف دون رد، أمام فريق مكارم المهدية، وذلك خلال معسكره التحضيري بتونس.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز الجديد، وسيسعى الطاقم الفني بقيادة المدرب التونسي طارق الثابت إلى تكرار التأهل إلى الدور السداسي في العام القادم.

يذكر أن فريق الأولمبي يفتتح الدوري بمواجهة فريق الاتحاد بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

