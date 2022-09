يواصل الوافد الجديد على الدوري الممتاز لكرة القدم فريق أساريا تحضيراته، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

التدريبات اليومية تتواصل بحضور جميع اللاعبين وتحت إشراف المدرب التونسي محمد كريم الزواغي، وسيحاول الفريق خلالها العمل من أجل الظهور بشكل قوي في أول مشاركة له بالدوري الممتاز، حيث سيفتتح الفريق الدوري الممتاز بمباراة قوية أمام فريق الأهلي طرابلس في الأسبوع الأول.

