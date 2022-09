فاز فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة السلة وديا على مختلط أندية بنغازي بـ86-66.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات الفريق للدوري الليبي وللبطولة العربية التي ستقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في مجموعة قوية، تضم الكويت الكويتي والاتحاد السكندري وأهلي حلب السوري.

