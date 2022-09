وفد من وزارة الداخلية يتفقد ملعب نادي المستقبل بالجميل

تفقد وفد من وزارة الداخلية ملعب نادي المستقبل بالجميل في إطار الاستعدادات لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذلك للاطلاع على جاهزية الملعب أمنيا وفنيا لاستقبال منافسات كافة المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم، وقد أبدى الضيوف إعجابهم بما وجدوه من إمكانيات واهتمام بالملعب ومرافقه المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعداد للموسم القادم، حيث يعتبر ملعب الجميل من أهم الملاعب التي يعول عليها اتحاد الكرة في استضافة مختلف المسابقات.

