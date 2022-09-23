بمهاجم كونغولي.. الأهلي يستمر في تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

يستمر نادي الأهلي بنغازي في تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأعلن نادي الجزارة، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانغو، في مدة تعاقد تستمر لموسم كامل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.

وكام قد أعلن الأهلي عودة اللاعب إبراهيم بودبوس إلى صفوف فريق الأهلي بنغازي لمدة موسمين، بعد تجربة احترافية الموسم الماضي، في الدوري الجزائري، ضمن فريق وفاق سطيف.

وفي تصريح، أعرب بودبوس عن سعادته للعودة من جديد للعب ضمن فريق المشوار الطويل. وقال بودبوس: “عدنا لديارينا ولبيتي ولأهلي وناسي وفريقي. الحمد لله العودة كانت بقناعة تامة لناديي. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري بشكل رسمي فسخ عقد بودبوس بالتراضي.

وكان بودبوس قد ودع وفاق سطيف عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وقدم الشكر لمسؤولي النادي على تفهمهم للقرار.

يذكر أن الأهلي بنغازي يواجه في الأسبوع الأول فريق الصداقة، في حين تكون أمامه مواجهة الهلال في الأسبوع الثاني.

ويكون أمام الجزارة لقاء دارنس الجميل في الأسبوع الثالث أما مواجهة غريمه التقليدي فريق النصر ستكون في الأسبوع الرابع.