المحرر الرياضي بــ “وال”: الأولمبي الليبي يبدأ رحلة الوصول إلى باريس من بوابة رواندا

بنغازي 23 سبتمبر 2022 (وال)- يتأهب المنتخب الليبي الأولمبي اليوم الجمعة، لملاقاة نظيرة المنتخب الرواندي على أرضية ملعب شهداء بنينا، ضمن حساب ذهاب التصفيات الأفريقية لأقل من 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

هذا وقد أنهى المنتخب الليبي الأولمبي تحضيراتة لهذه المقابلة – أمس الخميس لاسيما وأن الجهاز الفني للمنتخب سيخوص اللقاء بتشكيل هجومي بحثة، وذلك بهدف تحقيق المبتغاة والخروج بنتيجة مطمئنة تسهل له خوض لقاء الإياب والوصول إلى مرحلة التصفيات الأخيرة قبل دور المجموعات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي الذي بدأ تحضيراته لهذه المواجهة بمعسكر داخلي في مدبنة البيضاء مطلع شهر اغسطس الماضي سيلتقي نظيرة الرواندي بلقاء الإياب في السابع والعشرون من نفس الشهر، في حال تأهل المنتخب الأولمبي سيُواجه في مرحلة التصفيات الأخيرة منتخب مالي.

يذكر أن المدرب الوطني المهدي أبوشاح قد وجه الدعوة إلى (25) لاعبًا لخوض هذا الاستحقاق الأفريقي والأولمبي، من ببنهما ثلاثة لاعبين ينشطون في الدوريات الخارجية، وهم : أنس الشبلي لاعب الصفاقسي التونسي، ومحمد عياد المحترف بصفوف أولمبيك سيدي بوزيد التونسي، بالإضافة محمد خليل مدافع نوتشيرينا الإيطالي. (وال) س أ/ ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

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