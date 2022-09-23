مدينة زوارة تحتضن بطولة السلام الأولى للثرايثلون لقدامى الرياضيين الليبيين ومن تونس والجزائر

زوارة 23 سبتمبر 2022 (وال)- نظمت جمعية الرياضيين القدامى بنادي الجزيرة بمدينة زوارة صباح اليوم الجمعة، بطولة السلام الأولى للثرايثلون بمشاركة عدد من الرياضيين القدامى من عدة مناطق ليبية ودولة تونس والجزائر.

وشارك في هذه البطولة التي تقام لأول مرة بليبيا الفئات السنية من 50/60 سنة و60/70 و 70/80 سنة، بهدف تحفيز هذه الفئات العمرية على ممارسة كافة أنواع الرياضات.

وتضمن برنامج السابق، الجري في مياه شاطئ البحر، وسباق الدراجة الهوائية والجري الحر، بحيث تكون جميع هذه المنافسات متصلة دون إنقطاع.

وتحصل المتسابق شكري أمحمد نانيس على الترتيب الأول في فئة 50/60 ، فيما حل المتسابق محمد عبد الله في الترتيب الثاني والمتسابق توفيق مسعود حلب في الترتيب الثالث.

وجاء حسين مسعود حلب في الترتيب الأول في فئة 60/70، فيما حل المتسابق أحمد محمد العماري في الترتيب الثاني، والمتسابق نجيب السيفاو على الترتيب الثالث.

وتحصل المتسابق عبد الفتاح الهادي الشيخ في فئة 70/80 على الترتيب الأول، والمتسابق المبروك عيسى على الترتيب الثاني، والمتسابق أسعد فوزي الجمل على الترتيب الثالث.

في ختام السباق؛ قدمت جمعية الرياضيين القدامى جائرة تقديرية لأكبر المشاركين سنًا في السباق. (وال)

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