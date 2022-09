المنتخب الأولمبي يتوجه لرواندا لخوض لقاء الإياب

تشد بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي الرحال إلى مصر ومن ثم إلى رواندا استعدادا لمواجهة نظيره الرواندي الأربعاء المقبل ضمن إياب تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي وبعد الفوز 4-1 في لقاء الذهاب أمام رواندا بملعب بنينا سيدخل في الإياب من أجل المحافظة على الفارق المريح الذي سيجعله يتخطى المنتخب الرواندي ويضرب موعدا مهما مع المنتخب المالي في الدور الثاني من منافسات تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 عاما التي ستقام بالمغرب في يوليو من العام المقبل.

