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برونزية لمنتخبنا الوطني للكرة الحديدية ببطولة العالم

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حصل المنتخب الوطني للكرة الحديدية على القلادة البرونزية ببطولة العالم للرافا تحت 18 سنة التي أقيمت بإيطاليا.
وحصل رياضيو المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية بعد فقدهم لمباراة الأخيرة أمام المنتخب الارجنتيني في اليوم الختامي للبطولة.

ومثل ليبيا في بطولة العالم للكرة الحديدية التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، كل من الرياضيين عبدالمهيمن الزنتوتي، وفراس الزليطني، بقيادة المدرب راشد السويسي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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