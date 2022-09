حصل المنتخب الوطني للكرة الحديدية على القلادة البرونزية ببطولة العالم للرافا تحت 18 سنة التي أقيمت بإيطاليا.

وحصل رياضيو المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية بعد فقدهم لمباراة الأخيرة أمام المنتخب الارجنتيني في اليوم الختامي للبطولة.

ومثل ليبيا في بطولة العالم للكرة الحديدية التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، كل من الرياضيين عبدالمهيمن الزنتوتي، وفراس الزليطني، بقيادة المدرب راشد السويسي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post برونزية لمنتخبنا الوطني للكرة الحديدية ببطولة العالم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار