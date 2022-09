تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانغو لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

المهاجم الكونغولي كاديما كابانغو دعم صفوف الأهلي بنغازي بصفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، بعد نهاية تجربته مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

هذا وسيكون كابانغو ضمن خيارات المدرب التونسي شهاب الليلي الذي سيسعى رفقة الجزارة لظهور الفريق بشكل لائق في الموسم الجديد، الذي يقص شريط منافساته الأهلي بنغازي بمواجهة فريق الصداقة في الأسبوع الأول ضمن مباريات فرق المجموعة الأولى.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يتعاقد مع الكونغولي كاديما كابانغو appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار