المدينة يعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين

عزز نادي المدينة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع الإيفواري فيفيان آسي، والتونسي ماهر العبيدي، والموريتاني سيدي البشير، استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

إدارة نادي المدينة تسعى بتوفير النواقص التي يحتاجها المدرب الوطني رضا عطية، للعب دور أكثر تنافسية في منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في الخامس من الشهر المقبل، والذي سيفتتح منافساته أسود وأبيض العاصمة في الأسبوع الأول بمواجهة فريق المحلة ضمن مباريات فرق المجموعة الثانية.

