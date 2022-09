يباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أساريا تدريباته بمعسكره التحضيري الذي يجريه هذه الأيام بتونس استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

الوافد الجديد لمنافسات الدوري الممتاز فريق أساريا، اختار خوض معسكر تحضيري بتونس بقيادة المدرب التونسي محمد كريم الزواغي الذي سيرفع في المعسكر التحضيري من وتيرة التدريبات بإجرائه بعض المباريات الودية تأهبا لمنافسات الدوري الممتاز، الذي سيقص شريط مباراياته فريق أساريا في أسبوعه الأول بمواجهة فريق الأهلي طرابلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post نادي أساريا يباشر تحضيراته بمعسكره التحضيري بتونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار