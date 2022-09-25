السعداوي يصل إلى نهائيات بطولة “سيرياس A كوجالي تركيا 2022”

أنقرة 25 سبتمبر 2022 (وال) _ وصل بطل أفريقيا للكاراتية اللاعب الليبي (نوري السعدواي) إلى نصف نهائي بطولة سيرياس A كوجالي تركيا 2022.

هذا وقال البطل نوري السعداوي: تم تصنيفي السابع في فئة الرجال بميزان 84+ “سيرياس A كوجالي تركيا 2022، الدور العالمي “Series “A في تركيا، بمشاركة 75 بلد من مختلف أنحاء العالم و حوالي 1100 رياضي.

وتابع السعداوي: استطعت أن أجتاز و أصل إلى النصف النهائي و ألعب على الميدالية البرونزية، شاكراً رئيس الاتحاد (جمال الرعيض)، و كل من دعمني معنوياً.

وأكمل: أشكر والدي الذي تكلف بكل شيء و دعمني و وصلني إلى هذا المكان.

وبدوره، وجه المهندس (جمال الرعيض) رئيس الاتحاد الليبي العام للكاراتية: التحية والتقدير إلى السعداوي على ما وصل إليه، إلى جانب عائلته على تحملهم كافة المصاريف المشاركة

وأضاف الرعيض، هذه الانتصارات التي حقهها أبطال الكاراتية نهديها إلى ليبيا، التي استطاع أبطالها رفع علمها في كافة البطولات العربية والدولية. (وال _ أنقرة) ر ع

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