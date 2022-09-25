انطلاق بطولة المنتخبات على مستوى اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية

بنغازي 25 سبتمبر 2022 (وال) -احتفل بمدينة بنغازي، بانطلاق بطولة كرة القدم لمنتخبات مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، التي تقام تحت إشراف اتحاد الشرطة الرياضي فرع المنطقة الشرقية.

وتشهد هذه البطولة التي افتتحت أمس السبت، مشاركة (13) فريقا، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث استهلت المنافسات بانطلاق أولى مباريات المجموعة الاولى بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي، كما جرت مباراتان تفوق في المباراة الأولى فريق مديرية أمن بنغازي، على فريق مديرية أمن توكرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بينما تفوق في المباراة الثانية فريق مديرية أمن سلوق قمينس، على فريق مديرية أمن الأبيار، بنتيجة سبعة أهداف مقابل صفر، وستقام المباراة الفاصلة للتأهل عن فرق هذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأت مباريات فرق المجموعة الثانية اليوم الأحد، حيث يستضيف ملعب نادى الفتح بجالو مباراتين، تجمع الأولى مديرية أمن الكفرة، ومديرية أمن أوجلة أجخرة، بينما تجمع المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل فريق مديرية أمن جالو ومديرية أمن ربيانة.

وسيلتقى الفريق الفائز من هذه المباراة يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر، مع فريق مديرية أمن اجدابيا بملعب المدينة الرياضية اجدابيا، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل عن هذه المجموعة يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر أكتوبر المقبل بملعب نادى الفتح بجالو.

أما مباريات المجموعة الثالثة، فقد تقرر انطلاقها يوم غد الإثنين، حيث ستقام مباراتان تجمع الأولى فريقي مديرية أمن الساحل ومديرية أمن المرج، بملعب بشير جودة بالمرج، بينما تجمع المباراة الثانية فريقا أمن شحات مع مديرية أمن البيضاء، بملعب نادى الصداقة بشحات، بينما ستقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل عن هده المجموعة يوم الخميس السادس من أكتوبر القادم.(وال بنغازي) س إ / س خ.

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