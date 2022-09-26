الأهلي بنغازي يرحب بآخر المنضمين إلى صفوفه

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مرحبا بك في قلعة الأهلي.. بهذه العبارة رحّب نادي أهلي بنغازي بالوافد الجديد إلى صفوف الفريق الأول، اللاعب التونسي “حمزة الجلاصي”.

وأعلن الأهلي بنغازي، عبر تويتر، تعاقده مع لاعب خط الوسط التونسي حمزة الجلاصي لتعزيز الفريق خلال الموسم القادم للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكشف النادي، أن تعاقده مع الجلاصي (31 عاما) لموسم واحد، دون أن يضفي أي تفاصيل أخرى حول الصفقة.

لاعب خط الوسط التونسي حمزة الجلاصي يعزز صفوف فريقنا لمدة موسم 🔝🇵🇪 مـرحـبـاً بـك فـي قـلـعـة الأهـلـي 👋🏼🇹🇳#AlahlyLySC 🔴⚪ pic.twitter.com/EDywiRRP9e — النادي الأهلي الليبي – Al Ahly Ly SC (@AlahlyLySc) September 25, 2022

وقبل تعاقده مع فريق المشوار الطويل خاض اللاعب التونسي عدة تجارب في الدوري التونسي انطلقت من جندوبة الرياضية مرورًا بالأولمبي الباجي، والملعب القابسي، والبنزرتي، وأخيرًا النادي الصفاقسي، كما لعب في الدوري المغربي مع اتحاد طنجة.

إعلان الأهلي بنغازي عن هذه الصفقة جاء بعد 24 ساعة من إعلان مماثل بشأن التعاقد مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانجو قادمًا من الرجاء المغربي.

وقال الأهلي بنغازي إن التعاقد مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانغو، يستمر لموسم كامل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.