اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يرحب بآخر المنضمين إلى صفوفه

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

مرحبا بك في قلعة الأهلي.. بهذه العبارة رحّب نادي أهلي بنغازي بالوافد الجديد إلى صفوف الفريق الأول، اللاعب التونسي “حمزة الجلاصي”.

وأعلن الأهلي بنغازي، عبر تويتر، تعاقده مع لاعب خط الوسط التونسي حمزة الجلاصي لتعزيز الفريق خلال الموسم القادم للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكشف النادي، أن تعاقده مع الجلاصي (31 عاما) لموسم واحد، دون أن يضفي أي تفاصيل أخرى حول الصفقة.

وقبل تعاقده مع فريق المشوار الطويل خاض اللاعب التونسي عدة تجارب في الدوري التونسي انطلقت من جندوبة الرياضية مرورًا بالأولمبي الباجي، والملعب القابسي، والبنزرتي، وأخيرًا النادي الصفاقسي، كما لعب في الدوري المغربي مع اتحاد طنجة.

إعلان الأهلي بنغازي عن هذه الصفقة جاء بعد 24 ساعة من إعلان مماثل بشأن التعاقد مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانجو قادمًا من الرجاء المغربي.

وقال الأهلي بنغازي إن التعاقد مع المهاجم الكونغولي كاديما كابانغو، يستمر لموسم كامل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.

 

الوسوم

الأهلي بنغازي الدوري الليبي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك