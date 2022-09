فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة يدخل في معسكر تحضيري بمصر

دخل فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة في معسكر تحضيري بمصر استعدادا لمنافسات البطولة العربية لكرة السلة المقررة إقامتها في الكويت في الخامس من الشهر المقبل

فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة سيحاول رفقة مدربه التونسي منعم عون للرفع من وتيرة التدريبات بخوضه حصتين تدريبيتين وعلى فترتين صباحية ومسائية وكذلك إجراء لبعض المباريات الودية بغية تحضير اللاعبين

قبل الدخول في المنافسات العربية التي حل فيها بطل كأس ليبيا الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى رفقة الكويت الكويتي والاتحاد السكندري المصري بالإضافة لفريق أهلي حلب السوري.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

