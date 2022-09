اتحاد الكرة الطائرة يؤجل انطلاق الدوري حتى 15 من نوفمبر المقبل

أجل الاتحاد الليبي للكرة الطائرة انطلاق منافسات الدوري الليبي حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل

قرار الاتحاد الليبي للكرة الطائرة جاء تلبية لرغبة الأندية التي طالبت بشدة تأجيل انطلاق منافسات الدوري الليبي في اجتماعها الأسبوع الماضي مع لجنة المسابقات العامة بسبب الظروف المالية وعدم جاهزية الأندية بشكل المطلوب لانطلاق المسابقة التي كان من المقرر إقامتها في منتصف الشهر المقبل .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

