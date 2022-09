خسر فريق الأخضر وديا أمام فريق دارنس بهدف دون رد ضمن استعدادات الفريقين لمسابقتي الدوري الممتاز وكأس ليبيا.

المباراة التي أجريت بملعب بشير جودة بمدينة المرج اتسمت بالطابع الجدي بين الفريقين طوال دقائق اللقاء حيث سعى مدرب فريق الأخضر التونسي سمير شمام و المدرب الجديد لفريق دارنس المصري مصطفى مرعي لوضع اللمسات الأخيرة تأهبا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز المقررة إقامته في 5 من الشهر المقبل وكذلك استعدادا لمباريات دور الستة عشر من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم الذي سينطلق بداية الشهر المقبل .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يخسر وديا أمام دارنس 1-0 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار