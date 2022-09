الأولمبي ينهي معسكره التحضيري الذي أجراه بتونس

أنهى فريق الأولمبي معسكره التحضيري الذي أجراه بتونس لمدة أسبوع تحضيرا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز المقررة إقامته في الخامس من الشهر المقبل

فريق الأولمبي وبقيادة مدربه التونسي طارق ثابت سعى في معسكره التحضيري بتونس للتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز بخوض عدة مباريات ودية كانت آخرها أمام حمام الأنف التونسي على أرضية ملعب الهادي بن رمضان برادس حقق الفوز فيها أزرق وأبيض مدينة الزاوية بهدفين دون مقابل سجلهما كل من المنتدب حديثا من فريق الاتحاد جهاد شلدون والقادم من صفوف فريق السويحلي مؤخرا فراس شليق .

