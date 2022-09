المنتخب الأولمبي يباشر تدريباته بالعاصمة الرواندية كيغالي

باشر منتخبنا الوطني الأولمبي تدريباته بالعاصمة الرواندية كيغالي استعداد لمواجهة رواندا ضمن إياب تصفيات تمهيدي منافسات كأس أفريقيا تحت سن 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024

المنتخب الوطني الأولمبي خاض حصة تدريبية مساء اليوم سعى فيها المدرب الوطني المهدي أبوشاح ومساعده صبري قشوط إلى إزالة التعب وتهئية اللاعبين نفسيا وبدنيا للقاء الأربعاء المقبل الذي سيجمعه مع المنتخب الرواندي .

هذا ويذكر أن المنتخب الأولمبي قد فاز في لقاء الذهاب بملعب بنينا الجمعة الماضي 4-1

