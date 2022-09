مدير إدارة استاد الثمامة: الصرح المونديالي سيترك إرثا مستداما يعود بالنفع على أفراد المجتمع

أكد المهندس خليفة المانع، مدير إدارة استاد الثمامة، أحد الاستادات الثمانية المستضيفة لمنافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، أن الصرح المونديالي سيترك إرثا مستداما لأفراد المجتمع، انطلاقا من موقعه وسط الأحياء السكنية في منطقة الثمامة.

وقال المانع إن اختيار موقع الاستاد جاء بعد دراسة العديد من الخيارات، والتشاور مع سكان المناطق المحيطة، حول احتياجات أفراد المجتمع في تلك المناطق، وتبين الحاجة إلى منشأة رياضية متكاملة، لخدمة الثمامة والمناطق المجاورة لها.

وأضاف المانع، في حوار لموقع (Qatar2022.qa)، إن المنطقة المحيطة بالاستاد تضم العديد من المرافق الرياضية، من بينها مسارات للجري والدراجات الهوائية، وسط مساحات خضراء شاسعة، إضافة إلى عدد من ملاعب التدريب لخدمة الأندية القطرية بعد إسدال الستار على منافسات المونديال.

ويتميز استاد الثمامة بتصميمه الفريد، الذي استوحاه المعماري القطري إبراهيم الجيدة من القحفية البيضاء، وهي غطاء الرأس التقليدي للرجال في العالم العربي، حيث عمل على إبراز الخيوط والفتحات التي تميز القحفية، ليبدع تصميما يحاكي الثقافة العربية الأصيلة.

ويقع الاستاد الفريد على مسافة 12 كلم من وسط مدينة الدوحة، وجرى الإعلان عن جاهزيته في 22 أكتوبر 2021 خلال استضافته نهائي كأس الأمير.

وأوضح مدير إدارة استاد الثمامة أن المنطقة المحيطة بالاستاد ستضم المزيد من المرافق الرياضية المتنوعة، مثل ملاعب لكرة اليد وكرة السلة وحمامات سباحة، وصالات متعددة الاستخدامات، وصالة تدريب داخلية وغيرها.

وتابع المانع أنه من المقرر تفكيك 20 ألفا من مقاعد الطبقة العلوية للاستاد، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية في دول تفتقر للبنية التحتية الرياضية، ثم الاستفادة من الاستاد بطاقته الاستيعابية المخفضة، لاستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى، إضافة إلى إنشاء متاجر لبيع التجزئة، وعيادة رياضية، وفندق صغير بالمنطقة العلوية من الاستاد.

وحصل استاد الثمامة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس” التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد” من فئة الخمس نجوم، حيث يراعي التصميم المبتكر للاستاد كافة جوانب الاستدامة. ونجحت أعمال بناء الاستاد في توفير 40% من المياه النقية مقارنة بمشاريع إنشاء الاستادات التقليدية، فيما جرى إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في ري المساحات الخضراء، حيث تضم المنطقة المحيطة بالاستاد حديقة تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع وتضم حوالي 400 شجرة.

وتولى أعمال المقاول الرئيسي لمشروع بناء استاد الثمامة تحالف ضم شركتي هندسة الجابر وتكفين للإنشاءات، كما أسندت مهمة الإشراف على المشروع لشركة تايم قطر.

يشار إلى أن استاد الثمامة يستضيف ثمانية مباريات في مرحلة المجموعات ودور الستة عشر خلال مونديال قطر 2022، تبدأ في 21 نوفمبر بمباراة السنغال وهولندا في المجموعة الأولى، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا لحساب المجموعة الخامسة يوم 23 نوفمبر، وقطر في مواجهة السنغال ضمن منافسات المجموعة الأولى يوم 25 نوفمبر.

ويشهد الاستاد في دور المجموعات أيضا مباراة بلجيكا والمغرب في المجموعة السادسة يوم 27 نوفمبر، وإيران وأمريكا في المجموعة الثانية يوم 29 نوفمبر، وكندا والمغرب يوم 1 ديسمبر في ختام منافسات المجموعة السادسة.

وتختتم المباريات التي سيشهدها الاستاد في المونديال بالمواجهة التي ستجمع بين أول المجموعة الرابعة وثاني المجموعة الثالثة، يوم 4 ديسمبر، ضمن منافسات دور الستة عشر.

المصدر: Qatar2022.ga

The post مدير إدارة استاد الثمامة: الصرح المونديالي سيترك إرثا مستداما يعود بالنفع على أفراد المجتمع appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار