انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن انطلاق مرحلة المبيعات الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، قبل أقل من شهرين على صافرة البداية لمنافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتتاح تذاكر مباريات المونديال عبر موقع الفيفا FIFA.com/tickets، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، 27 سبتمبر، عند الثانية عشر ظهراً بتوقيت الدوحة، وفق أسبقية الشراء، وسيتواصل بيع التذاكر حتى نهاية البطولة، حسب توفرها، إذ يتوقع تزايد الطلب على التذاكر ونفاد المتوفر منها سريعاً، لذلك ينصح الفيفا جماهير كرة القدم بتصفّح موقعه الإلكتروني بانتظام، حيث سيطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً.

وستتوفر تذاكر المباراة الواحدة في فئات الأسعار الأربع، علماً بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة حصرياً للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، وإجمالي 60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، ويدعو الفيفا ذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة على الحركة، للتعرف على الخيارات المتاحة، والمتوفرة في القسم الخاص بتذاكر ذوي الإعاقة في موقع الفيفا.

وتشهد منافسات البطولة أربع مباريات في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، حيث تنتظر الجمهور أكثر من مواجهة قوية في اليوم نفسه، وبإمكان المشجعين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة وحضور مباراتين في يوم واحد، وذلك وفقاً لقواعد توافق المباريات.

وتعد بطاقات VISA هي وسيلة الدفع المفضلة لشراء تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022.

ومن المقرر إصدار كافة تذاكر الجماهير رقمياً على الأجهزة المحمولة، وسيعلن الفيفا في النصف الثاني من أكتوبر المقبل عن تطبيق خاص بالتذاكر لتحميله على الأجهزة الذكية، وسيتمكن المشجع من تحميل تذاكره وتفعيلها على هذا التطبيق عند الدخول إلى الاستادات، ويتوفر مزيد من المعلومات عبر هذا (الرابط).

وإلى جانب تطبيق التذاكر؛ يجب على جميع حاملي تذاكر مباريات المونديال سواء من سكان قطر أو القادمين من خارجها، تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيّا الرقمية، التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر، ويجب إبرازها مصحوبة بتذكرة المباراة للتمكن من دخول الاستاد.

ولتقديم طلب الحصول بطاقة هيّا وحجز مكان للإقامة، يرجى زيارة: qatar2022.qa، أو تنزيل تطبيق هيّا إلى قطر 2022 Hayya to Qatar المتوفر لأجهزة أبل وأندرويد، وتتولى السلطات المعنية في دولة قطر التعامل مع جميع طلبات المشجعين للحصول على بطاقة هيّا.

يشار إلى أن الفيفا قد أعلن الشهر الماضي عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات مونديال قطر 2022، وتصدّر قائمة الأكثر حصولاً على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا.

