منتخبنا الوطني يواجه التنزاني في ختام البطولة الدولية الودية

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره التنزاني غدا الثلاثاء في ختام منافسات البطولة الدولية والودية التي يحتضنها ملعب بنينا بمدينة بنغازي.

المباراة التي ستجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب التنزاني يوم غد، سيبحث فيها المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز عن كسب نقاط إيجابية منها التعرف أكثر على بعض اللاعبين الجدد الذين جرى استدعاؤهم مؤخرا والعمل على تحسين النزعة الهجومية التي كان يفتقدها المنتخب في مباراته الأولى أمام المنتخب الأوغندي.

