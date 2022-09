منتخبنا الأولمبي يستعد لمواجهة نظيره الرواندي الأربعاء المقبل

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي تحضيراته بالعاصمة الرواندية كيغالي لمواجهة نظيره الرواندي يوم الأربعاء ضمن إياب تصفيات كأس إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

منتخبنا الوطني الأولمبي رفع من وتيرة التحضيرات بالعاصمة كيغالي بقيادة المدرب الوطني المهدي أبوشاح الذي سيتسلح بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب في لقاء الذهاب، وسيسعى من خلاله لترجمة هذا التفوق باقتلاع ورقة العبور لدور الثاني ليضرب موعدا لملاقاة المنتخب المالي.

